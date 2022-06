Chelsea va vendre Ziyech, l'OL et l'OM rêvent éveillés

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après deux saisons décevantes, Hakim Ziyech ne sera pas conservé par Chelsea. L'international marocain a échoué à Londres mais il conserve une belle cote après ses quatre années à l'Ajax. Ses prétendants sont nombreux dont en France les deux olympiques.

Trois ans déjà que l'Ajax renversait les plus belles équipes européennes et atteignait les demi-finales de la Ligue des champions. Dans cette magnifique équipe menée par Erik Ten Hag, Hakim Ziyech était sûrement l'un des plus en vue. Le Marocain impressionnait l'Europe par ses buts, ses dribbles et se voyait logiquement recruté par Chelsea pendant l'été 2020. Toutefois, son aventure londonienne n'a pas été à la hauteur des espérances. Rapidement relégué sur le banc, il n'a marqué que 14 buts en 83 apparitions avec les Blues. Son séjour à Londres va prendre fin cet été d'autant que Chelsea convoite des joueurs comme Ousmane Dembélé ou encore Raheem Sterling.

Le Milan AC en pole pour Ziyech, l'OL et l'OM à l'affût

Hakim Ziyech sera donc l'une des attractions du mercato estival d'autant qu'il plaît à de nombreux clubs européens. On peut citer l'AS Roma de José Mourinho, le FC Séville mais aussi l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. L'OL est entraîné par l'ancien entraîneur de Ziyech à l'Ajax, Peter Bosz, et les deux hommes ont eu une bonne relation à l'époque. Toutefois, les Lyonnais ne joueront pas l'Europe la saison prochaine. Cela n'est pas le cas de l'OM qui est qualifié pour la Ligue des champions et qui rêve d'un profil comme celui du Marocain.

Hakim Ziyech's agents have already had direct talks with AC Milan board. Ziyech would be happy to join Milan - been told Chelsea and Tuchel are open to let him go if right conditions are guaranteed. 🔴🇲🇦 #CFC



Ziyech's on AC Milan list since long time - talks will continue soon. pic.twitter.com/CfpEtVjSsx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

Mais, les deux clubs français partent de loin face au mastodonte du dossier : le Milan AC. Les Rossoneri ont tissé des liens depuis longtemps avec les représentants du joueur comme le confirme Fabrizio Romano. « Les agents d’Hakim Ziyech ont déjà eu des entretiens directs avec le conseil d'administration de l'AC Milan. Ziyech serait heureux de rejoindre Milan - on a dit que Chelsea et Tuchel étaient prêts à le laisser partir si les bonnes conditions étaient garanties. Ziyech est sur la liste de l'AC Milan depuis longtemps - les pourparlers se poursuivront bientôt », a t-il posté sur Twitter. Une piste d'autant plus crédible depuis le rachat du club milanais début juin par le fonds américain RedBird Capital et le début d'un nouveau projet ambitieux.