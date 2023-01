Camavinga à Arsenal, son agent tue le suspense

Depuis plusieurs jours, il est apparu qu'Arsenal voulait attirer dans ses filets Eduardo Camavinga pour cet hiver. Le milieu français du Real Madrid pourrait faire l'objet d'un prêt voire d'un achat. Toutefois, son agent Joshua Barnett donne un autre son de cloche.

Arsenal est de retour au premier plan et cela ne se voit pas uniquement que dans son classement en Angleterre. Le leader de Premier League est animé de nouvelles ambitions au mercato, en témoigne son activité en ce mois de janvier. Les Gunners ont failli obtenir la signature de la pépite ukrainienne Mykhailo Mudryk avant de réussir à signer le Belge Leandro Trossard. Les Londoniens n'en ont pas fini puisque la presse européenne rapporte leur intérêt pour Eduardo Camavinga. Signer le milieu français du Real Madrid semble être un pari audacieux.

En effet, ce dernier s'impose de plus en plus chez les Merengues et sort d'un Mondial réussi avec l'Equipe de France. Toutefois, à Arsenal, on a fait du cas du Français une priorité pour janvier. Profitant du fait qu'il ne joue pas toujours sous Carlo Ancelotti, les Gunners espèrent obtenir son prêt pour la deuxième partie de saison. Sa venue serait moins coûteuse que celle d'un Declan Rice, verrouillé fermement par West Ham au moyen d'un prix à 100 millions d'euros. Eduardo Camavinga pourrait-il se laisser tenter par la pétillante équipe d'Arsenal ? Mieux vaut ne pas y compter selon son agent.

EXCL — Eduardo Camavinga’s agent Joshua Barnett tells me on Arsenal and Chelsea loan links: “There’s no truth. Of course every club in the world would want him, but he’s very happy in Real Madrid and Real Madrid are very happy with Camavinga”. 🚨⚪️ #RealMadrid



