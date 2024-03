Bernardo Silva au PSG, City avoue sa défaite

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Bernardo Silva au Paris SG, c'est déjà en très bonne voie sachant que l'ailier portugais se prépare à quitter Manchester City et que le club francilien fait de loin la meilleure offre. Un très gros coup en préparation pour cet été.

Grand objectif du Paris Saint-Germain l’été dernier, Bernardo Silva avait finalement décidé de rester à Manchester City dans la foulée du triplé remporté par le club anglais. La volonté de confirmer encore une saison dans ce qui se fait de mieux en Europe avait du sens, et le Portugais avait ainsi repoussé toutes les offres. Malgré un contrat allant jusqu’en juin 2026, la donne sera différente l’été dernier. En effet, le média anglais Team Talk confirme qu’une clause libératoire est désormais de mise, et elle se monte à 50 millions d’euros. Un montant largement à la portée du PSG, et qui évite de devoir négocier avec Manchester City pour le club francilien. Fabrizio Romano a de son côté confirmé que ce montant libératoire était compris dans le nouveau bail de l’ancien monégasque signé en août dernier, et que le PSG est le club le plus pressant pour l’avoir. La proposition financière de Nasser Al-Khelaïfi, portée par Luis Campos qui avait déjà recruté le joueur dans la Principauté, va permettre de surpasser l’offre du FC Barcelone, autre candidat à sa venue.

Manchester City cherche déjà son remplaçant

Même Manchester City aurait déjà avoué sa défaite, et se concentrerait actuellement, un an après le transfert de Riyad Mahrez, sur la façon de combler ce nouveau départ. L’idée de faire venir Lucas Paqueta est de mise, même si le Brésilien n’occupe pas totalement le même poste que Bernardo Silva. Les recherches s’activent du côté du champion d’Europe en titre, mais le tapis rouge est à l’heure actuelle déroulé pour l’arrivée de l’ailier portugais à Paris. Encore faudra-t-il conclure ce dossier pendant le prochain mercato, mais le PSG fait plus que placer ses pions pour un joueur qui fait rêver le champion de France depuis des années désormais. Et la possibilité de le faire venir pour un prix abordable a de quoi faire légitimement saliver les dirigeants mais aussi les supporters du Paris SG.