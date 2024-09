Vincent Labrune attaqué sur la Chaîne L’Equipe, c'est violent

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le 10 septembre prochain, Vincent Labrune sera opposé à Cyril Linette dans le cadre de l’élection du président de la LFP. Et du côté de La Chaîne L’Equipe, on a déjà fait son choix entre les deux hommes.

Les élections à la présidence de la LFP approchent à grands pas et pour l’instant, Vincent Labrune reste le grand favori à sa réélection. L’ancien président de l’Olympique de Marseille bénéficie du soutien de plusieurs présidents influents, à l’instar par exemple de Nasser Al-Khelaïfi, lequel a affirmé lors du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco la semaine dernière qu’il soutenait « Vincent à 200% ». Du côté des journalistes, on est nettement plus mesurés. Daniel Riolo s’est affiché comme un anti-Vincent Labrune assumé et il a été rejoint dans son combat par son confrère de la Chaîne L’Equipe, Sébastien Tarrago. Dans l’émission la Chaîne L’Equipe, le journaliste s’est clairement positionné contre Vincent Labrune avec des propos que l’actuel président de la LFP ne devrait guère apprécier.

LFP : La pression monte, Labrune aura deux adversaires https://t.co/0LAoZ9sndI — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2024

« Dans un monde normal et raisonnable, comment est-il envisageable que Vincent Labrune puisse être réélu président de la LFP ? Je l’appelle le génie de l’illusion depuis son passage à Marseille car c’est un génie de l’illusion. Cet homme a un génie incroyable, il endort tout le monde, c’est un enfumeur de première, tout le monde le sait. Ca passe par beaucoup d’invitations au restaurant, on fume des clopes, on boit des Whiskies, on se marre bien. Et du coup tout le monde l’adore, il fait la même chose avec tout le monde. Aux trophées UNFP il a fini à 3 heures du matin à boire des coups dans les cuisines avec les journalistes et les présidents de clubs » raconte Sébastien Tarrago, avant de conclure.

Sébastien Tarrago allume Vincent Labrune

« Tout le monde le trouve super sympa, il est sympa Vincent ! Mais en fait, c’est juste un enfumeur. Ils ont acheté un immeuble qui valait 72 ME trois ans avant, ils l’ont payé 130 ME. Ils ont vu tellement grand qu’ils ne savent plus quoi en faire. C’est une honte absolue, il a vendu 13% du football français à vie. En récompense, il a pris 3 ME, c’est un scandale du début à la fin. C’est insensé cette histoire et peut-être qu’il va être réélu » estime le journaliste de L’Equipe, qui se demande comment Vincent Labrune peut être réélu à la présidence de la Ligue de Football Professionnel. Reste maintenant à voir si les présidents de clubs et les familles du football français donneront leurs voix à Vincent Labrune ou à Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal + et lui aussi candidat à la présidence de la LFP.