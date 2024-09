LFP ‍: La pression monte, Labrune aura deux adversaires

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Prévue dans quelques semaines, l’élection du président de la Ligue de Football Professionnel va peut-être réserver des surprises. Alors que Vincent Labrune semblait avoir le champ libre pour être réélu sans concurrent officiel, la donne a changé ces derniers jours avec l’intervention de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Afin de faire valoir une véritable démocratie au sein du football français, où le débat doit avoir lieu après un été compliqué avec la mauvaise gestion des Droits TV, l’Union des acteurs du football pourrait se ranger derrière les politiques.

En effet, l’UAF, qui n’avait parrainé ni Cyril Linette, ni Gervais Martel à la base, pourrait finalement changer d’avis. Dans un communiqué ce dimanche, l’un des acteurs des élections de la LFP dit avoir écouté la grogne des suiveurs. « L'UAF est attaché au dialogue social et aux principes démocratiques au sein de la gouvernance du football. Dans ce cadre, les parrainages attribués par Foot Unis ne sont pas de nature à garantir les principes pourtant convenus avec l'UAF. Nous sommes prêts à permettre la poursuite du processus électoral au conseil d’administration de la LFP en attribuant d’ici lundi soir les parrainages qui permettront un réel débat démocratique pour le choix du futur président de la LFP sous réserve que l'ensemble des acteurs concernés s'engagent auprès de l'UAF à initier, dès le lendemain de l'assemblée générale de la LFP, une réforme des statuts de la gouvernance de la LFP qui garantira à l’UAF lors de la mandature suivante de pouvoir disposer du représentant qu’elle aura désigné », a lancé l’UAF. Ce qui signifie donc que Cyril Linette et Gervais Martel devraient recevoir les fameux parrainages afin que ces derniers puissent avoir leur chance contre le président actuel, Vincent Labrune, en danger après avoir failli faire couler les clubs de L1 et de L2.