Un énorme coup de canon de Sessegnon met Nice au tapis !

Dans : Ligue 1, MHSC, OGCN.

Sonné par l’OM avant la trêve internationale, Nice n’est pas parvenu à se relever à la Mosson où Montpellier, plus réaliste, s’est imposé 2-0.

La situation commence à être critique à l’OGC Nice. Balayé par l’Olympique de Marseille avant la trêve internationale, l’équipe de Lucien Favre s’est de nouveau inclinée sur la pelouse de Montpellier. Pourtant, le match commençait bien pour le Gym avec les occasions de Plea (4e) ou encore Balotelli (27e) mais Lecomte était particulièrement brillant. De nouveau inspiré, l’ancien gardien de Lorient détournait ensuite une frappe magnifique de Jallet (29e). Avant la pause, Cardinale brillait à son tour sur une jolie frappe enroulée de Camara (37e). A la mi-temps, les deux équipes se quittaient sur un score de parité, la faute à deux gardiens en grande forme.

Sessegnon et Mbenza mettent Nice KO

Finalement, c’est Nice qui craquait le premier. Dix minutes après la reprise, Sessegnon inscrivait un but magnifique des 25 mètres, sur une frappe imparable pour Cardinale (55e, 1-0). Le Gym ensuite ratait l’occasion d’égaliser, à vingt minutes de la fin, par l’intermédiaire de Plea, imprécis en face à face devant Cardinale (71e). Le MHSC punissait son adversaire du soir cinq minutes plus tard sur un joli but de Mbenza, qui profitait d’un Cardinale lourd sur ses appuis pour aller chercher la frappe à ras de terre sur sa gauche (74e, 2-0).

Au final, Nice enchaîne un nouveau succès et plonge au classement (14e). Son adversaire du jour, Montpellier, grimpe à hauteur d’Angers (11e).