L1 : Nantes et le LOSC font le show et se quittent bons amis

Dans : Ligue 1, FC Nantes, LOSC.

Dans un match spectaculaire et à rebondissements, Nantes a concédé le match nul au stade de la Beaujoire face à une équipe de Lille très réaliste offensivement (2-2).

Rapidement, le FC Nantes prenait les devants grâce à son serial buteur, Sala. L’Argentin profitait d’une véritable offrande de Thomasson pour ouvrir le score (16e, 1-0). Une ouverture du score méritée, d’autant que les hommes de Claudio Ranieri dominaient les débats et manquaient de peu le break avant la pause, la faute à un bel arrêt de Maignan devant Rongier (31e).

Sala on fire, Pepe décisif

Au retour des vestiaires, le match devenait fou et Mothiba égalisait pour Lille (67e, 1-1). Une joie de courte durée pour les hommes de Christophe Galtier, qui concédaient un nouveau but de Sala dans la foulée (71e, 2-1). Déterminé à obtenir un point en Loire-Atlantique, l’ancien coach de l’ASSE faisait entrer Pépé. Un choix gagnant puisque l’ancien attaquant d’Angers inscrivait un joli but pour égaliser à dix minutes de la fin (82e, 2-2). Malgré une fin de match débridée, le score en restait là. Nantes retrouve sa 5e place, subtilisée samedi soir par le MHSC, tandis que le LOSC est désormais 16e.