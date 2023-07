Un attaquant sur le marché, la Ligue 1 passe à l'attaque

Dans : Ligue 1.

Le mercato est encore loin d'avoir livré toutes ses surprises. Allan Saint-Maximin, malgré sa saison réussie avec Newcastle, est sur le départ du club anglais.

La saison passée, Newcastle a réussi l'exploit de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Depuis leur passage sous pavillon saoudien, les Magpies font du très bon travail. Membre actif des bons résultats du club anglais, Allan Saint-Maximin voit néanmoins son avenir remis en cause depuis quelques semaines. Newcastle ne serait pas contre une vente, ce qui contraint l'ancien joueur de Nice à trouver un nouveau point de chute. Heureusement pour lui, Allan Saint-Maximin ne manque pas de prétendants. Et certains se trouvent en France.

Saint-Maximin, retour en Ligue 1 ?

Selon les informations de Sports Zone, le joueur de 26 ans est une cible d’Al-Ahli au poste d’ailier gauche. L'équipe saoudienne aurait même fait une très belle proposition financière à Saint-Maximin. Mais ce dernier n'est pas certain de vouloir quitter l'Europe, d'autant plus que des belles équipes s'intéressent à son profil. Le média rajoute en effet que Naples souhaite recruter le Français. Cependant, les Magpies ont des doutes sur le fait que le Napoli puisse s’aligner sur les conditions financières de Newcastle, alors que Saint-Maximin est estimé à plus de 30 millions d'euros. A noter aussi que le joueur de Newcastle a aussi deux offres en France, de « clubs européens ». Le PSG, le RC Lens, l'OM voire le Stade Rennais et le LOSC ont donc des vues sur Allan Saint-Maximin. A lui désormais de faire le meilleur choix pour sa carrière, alors qu'il désire disputer la prochaine Ligue des champions, sauf départ en Arabie saoudite.