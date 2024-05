Montpellier réclame 515.000 euros à deux supporters

Dans : MHSC.

Le 8 octobre 2023, le match entre Montpellier et Clermont avait été interrompu suite au jet d'un pétard sur le gardien clermontois alors que le MHSC menait 4-2. L'heure de rendre des comptes a sonné.

Le club de Montpellier a toujours eu des relations privilégiées avec ses supporters, mais il y a des bornes à ne pas dépasser. Et ces bornes ont été franchies en octobre dernier, lorsque deux fans montpelliérains ont jeté des pétards vers la pelouse alors que le match entre leur équipe préférée et Clermont s'achevait. Mory Diaw, le portier de Clermont, avait été touché par un de ces pétards et il avait été contraint de quitter ses coéquipiers sur une civière, l'arbitre prenant la décision de stopper définitivement la rencontre. Le match avait été rejoué à huis clos un mois plus tard, et s'était terminé sur le score de 1-1, avec en plus la perte d'un point décidée par la commission de discipline. Cependant, sur le plan judiciaire, le dossier n'en est pas resté là.

Montpellier veut faire payer les fautifs

Dans cette histoire, le club de Laurent Nicollin était clairement la victime de l'agissement de ces deux supporters, interpellés au moment des faits et qui répondaient jeudi de leurs actes devant la justice. L'avocat du MHSC a estimé à un peu plus de 500.000 euros le coût total de ce grave incident (8.000 euros pour l'organisation du match à huis clos, 13.000 euros pour la fermeture partielle d'une tribune pendant deux rencontres supplémentaires, 484.000 euros pour compenser des droits télé que le club n'a pas reçu en perdant des places au classement), il a donc réclamé devant le tribunal que les deux supporters paient cette somme. De quoi faire bondir l'avocat des deux prévenus, qui estiment que cette demande du club de Montpellier est délirante. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 16 mai prochain.