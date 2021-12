TV : Thierry Henry a compris la leçon, Amazon peut trembler

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, les suiveurs de la Ligue 1 se régalent devant les analyses de Thierry Henry sur l’antenne de Prime Video.

Avec l’acquisition des droits télévisuels du championnat de France par Amazon, qui diffuse la Ligue 1 sur sa plateforme Prime Video, de nouveaux consultants analysent chaque week-end les matchs de l’OM, du PSG, de l’OL et des autres clubs français. Par exemple, Thierry Henry est régulièrement à l’antenne et le moins que l’on puisse dire, c’est que le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France fait l’unanimité grâce à ses punchlines et son franc-parler. Néanmoins, Thierry Henry n’a pas caché dans une interview accordée à QG que son objectif était de retrouver un banc pour exercer son métier d’entraîneur. Les suiveurs de la Ligue 1 doivent donc profiter des analyses de l’ancien canonnier d’Arsenal car il ne restera pas à la télévision éternellement…

Thierry Henry, son objectif est de retrouver un banc

« J’adorerais faire ça (retrouver un poste), mais tu dois être équipé pour ça. Parfois, vous avez également besoin des bons outils, de la bonne équipe qui comprend ce que vous êtes et qui vous êtes. Vous devez aller à la rencontre de cette nouvelle génération. (…) Vous devez comprendre que parfois être en retard pour eux, c’est bien. J’ai donc été éduqué d’une certaine manière, mais les joueurs en ce moment me rééduquent. J’ai grandi à l’ère du : 'Tais-toi et joue'. J’ai grandi là où vous ne pouvez pas défier votre entraîneur. J’ai grandi avec l’idée que si tu ne joues pas, tu sais pourquoi, c’est parce que tu es une merde » a lancé Thierry Henry, qui s’épanouit pleinement dans son rôle de consultant sur Prime Video mais qui n’oublie pas que son objectif est de réussir sa carrière d’entraîneur après une expérience ratée à Monaco et une aventure plus contrastée à Montréal.