PL : Thierry Henry clashe David De Gea, c’est savoureux

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, Manchester United a décroché un succès renversant contre Arsenal (3-2) grâce à un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo.

Le choc de la Premier League entre Manchester United et Arsenal a principalement été marqué par le doublé de Cristiano Ronaldo, qui a dépassé jeudi soir la barre symbolique des 800 buts en carrière. Mais un autre fait marquant a suscité énormément de réactions lors de ce grand rendez-vous de la Premier League. Il s’agit du but inscrit par Emile Smith-Rowe… dans le but vide de Manchester United. A la suite d’un corner, David De Gea s’est retrouvé au sol après s’être fait marcher dessus par son coéquipier Fred. L’arbitre n’a bien évidemment pas sifflé faute dans la mesure où il s’agit d’une collision entre deux joueurs de la même équipe, et le jeune milieu offensif d’Arsenal ne s’est pas fait prier pour marquer dans le but vide.

Cette action a particulièrement inspiré un certain Thierry Henry. Au micro de Prime Video en Angleterre après la rencontre, l’ex-attaquant d’Arsenal et de l’Equipe de France a lancé une punchline dont il a le secret. Celle-ci, pourtant hilarante, ne devrait pas trop faire rire David De Gea même si la victoire de Manchester United fait passer plus facilement la pilule. « En fait, quand le ballon est entré, j'ai dit qu'il y avait but. L'arbitre Martin Atkinson n'avait pas sifflé avant. S'il y a un coup de sifflet avant, on peut discuter. La seule règle que je connais, c'est qu'il faut jouer jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Donc il y a but. La dernière fois que j'ai vu ça, j'avais 11 ans. Mon gardien était parti chercher un sandwich, et avait lâché sa cage. Il y avait eu 1-0 ensuite » a lancé Thierry Henry avant d’éclater de rire en compagnie de Patrice Evra, également présent sur le plateau de Prime Video pour débriefer le match en Angleterre.