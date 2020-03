L1 : Le choc OM-PSG reporté, Meunier excite la Team 1er degré

Dans : Ligue 1.

OM-PSG n'aura pas lieu dimanche prochain au Vélodrome, Thomas Meunier le regrette avec un message malicieux qui ramène tout cela à sa juste valeur.

Tous les grands championnats européens ont donc été stoppés jusqu’à nouvel ordre, ce qui a jeté un énorme flou sur la fin de la saison de Ligue 1. Ce qui est sûr, c’est que certains chocs initialement prévus dans le courant du mois de mars n’auront pas lieu avant fin avril ou début mai au minimum. C’est notamment le cas du choc entre l’Olympique de Marseille et le PSG, qui était initialement prévu le dimanche 22 mars. Un match toujours très attendu par les supporters et les joueurs olympiens à l’Orange Vélodrome… mais également par les joueurs du Paris SG.

Et pour preuve, Thomas Meunier a témoigné sa déception de ne pas pouvoir disputer ce choc inévitable de la Ligue 1 via son compte Twitter. « Et dire qu'on va manquer le classico... L’heure est grave » a publié avec un brin de malice le défenseur belge, dont l’avenir devrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain la saison prochaine puisque les médias allemands indiquent que Thomas Meunier a d’ores et déjà trouvé un accord avec le Borussia Dortmund. Reste maintenant à savoir si ce tweet témoignait une réelle déception de la part de Thomas Meunier, ou si ce dernier, souvent très blagueur, était ironique dans le but de faire comprendre aux fans de football qu’il y avait actuellement beaucoup plus grave que le report des matchs de football. Les deux options sont possibles et le Belge lèvera peut-être le doute dans les prochaines heures histoire de s’éviter une polémique inutile…