Droits TV ‍: Un milliard d'euros en 108 minutes, la L1 a gagné

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

En l'absence de grosses cylindrées, le week-end de Ligue 1 s'annonçait morose au moment où la LFP négocie avec les candidats à la diffusion du championnat de France à partir de la saison prochaine.

Avec un championnat de L1 réduit à 18 équipes, et trois matchs en moins ce week-end, dont ceux du PSG et de l'OM gros vecteurs en matière d'audience, la Ligue de Football Professionnel savait que cela pouvait piquer fort au moment où les discussions semblent s'éterniser pour trouver un ou des diffuseurs pour le championnat pour la période 2024-2029. Oui, mais voilà, c'était sans compter sans un exceptionnel OL-Brest. Même si on ne connaîtra jamais officiellement l'audience de cette rencontre de la 29e journée, Amazon ne communiquant pas sur ce sujet, nul doute qu'elle a grandi au fur et à mesure de la soirée et du scénario dantesque offert aux téléspectateurs tout a long des 108 minutes, un record absolu, jouées sur la pelouse du Groupama Stadium.

Avec ce #OLSB la ligue 1 mérite 1 milliard pour les droits TV — Gary (@TheSpecialistOL) April 14, 2024

Pour pas mal de monde, Lyon et Brest ont fait la meilleure publicité du monde à la Ligue 1 et forcément Beinsports, Canal+, DAZN et Prime Vidéo peuvent se poser des questions. Dans l'After, Stéphane Guy, ancien commentateur vedette de Canal+ pour la Premier League, a osé la comparaison : « Moi qui kiffe la Premier League, hé bien avec cet OL-Brest, j’ai vu un vrai match de Premier League. On est prêt à tout pardonner toutes les erreurs, car on est emporté par le spectacle qui est proposé. Une belle publicité pour la Ligue 1. » Sur les réseaux sociaux, et même chez ceux qui ne supportent ni Lyon ni Brest, on estime que ce match peut et doit faire grimper les prix de diffusion de la Ligue 1. « Avec ce OL-SB la ligue 1 mérite 1 milliard pour les droits TV », écrit par exemple @TheSpecialistOL à ses 6.000 followers. L'enthousiasme est, il vrai, très grand pour notre championnat, notamment parce que des équipes comme Brest et Lyon sont totalement incontrôlables à chaque match. Et dire que dans une semaine, l'Olympique Lyonnais se déplacera au Parc des Princes pour y défier le PSG dans une répétition générale de la future finale de la Coupe de France. Le spectacle s'annonce bouillant.