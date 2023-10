TV ‍: Nice - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Sous les ordres de Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille passera un premier vrai test important sur la pelouse de Nice dans un derby de la Méditerranée qui s’annonce tendu.

Quelle heure pour Nice – OM ?

Si le grand match du dimanche soir opposera l’OL à Clermont, ce choc entre Marseille et Nice est la plus grosse affiche de cette 9e journée de Ligue 1. Ce match entre deux clubs plutôt en forme en ce début de saison se disputera ce samedi 21 octobre à 21 heures à l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

🎙️ Pau Lopez : « 𝑪’𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒃𝒐𝒏 𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔, 𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒏𝒆 𝒂𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆. 𝑵𝒊𝒄𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒆́𝒒𝒖𝒊𝒑𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒏𝒔 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓𝒔, 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒗𝒐𝒏𝒔 𝒃𝒊𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒆́ 𝒍𝒆… pic.twitter.com/v7QOgpH9oL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 19, 2023

Sur quelle chaîne suivre Nice – OM ?

Comme chaque match du samedi soir, cet alléchant Nice - Marseille sera bien entendu diffusé sur les antennes de Canal Plus, et notamment sur C+ Foot et C+ Sport 360.

Les compos probables de Nice – OM :

Deuxième de Ligue 1 à un petit point du leader monégasque, l’OGCN est le seul club français encore invaincu cette saison. Suite à un début de saison poussif, le Nice de Francesco Farioli monte même en pression avec quatre victoires lors des cinq dernières journées, notamment contre le PSG ou Monaco. Autant dire que le Gym est pour le moment un vrai candidat au podium, à condition de confirmer contre l’OM. Une rencontre lors de laquelle Nice devra composer sans Atal (suspendu) ou Diop.

La compo probable de Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Youssou, Sanson, Boudaoui, Laborde, Moffi, Boga.

Suite à une période compliquée, marquée notamment par le départ de Marcelino, l’OM a retrouvé le sourire juste avant la trêve internationale d’octobre en l’emportant brillamment contre Le Havre (3-0). Mais pour valider ce retour, Marseille devra faire chuter Nice pour tenter de revenir ainsi autour du podium. Pour remplir cet objectif, le nouveau coach Gennaro Gattuso devra faire sans Gigot ou Gueye.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi - Rongier, Veretout, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye.