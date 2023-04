TV : Lorient - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pleinement relancé dans la course au titre, l’Olympique de Marseille se doit d’enchaîner les victoires en cette fin de saison, à commencer lors de son déplacement à Lorient ce week-end.

Quelle heure pour Lorient – OM ?

Après Lens vendredi et Paris samedi, Marseille sera sous pression dimanche. Revenu à six points de la première place au terme de la journée précédente, l’OM aura pour objectif de l’emporter au Stade du Moustoir de Lorient pour continuer à rêver du titre. Cette rencontre se jouera ce dimanche 9 avril à 20h45. L’arbitre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Lorient – OM ?

Comme toutes les affiches du dimanche soir, ce match entre le FCL et l’OM sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation de cette rencontre sera assurée par Thibault Le Rol et Cris.

Les compos probables de Lorient – OM :

Auteur d’un énorme début de saison, Lorient est clairement rentré dans le rang en cette deuxième partie de saison. Défait sur la pelouse de Lille le week-end passé, le club breton est désormais 10e de L1 avec assez d’avance sur la zone rouge et trop loin des places européennes. Malgré les faibles enjeux de la fin de saison, Lorient veut continuer à donner du plaisir à ses supporters, notamment contre l’OM dimanche soir. Pour ce rendez-vous, Regis Le Bris sera privé d’Abergel, Innocent, Kalulu, Laporte ou Mvogo.

La compo probable de Lorient : Mannone - Le Bris, Meite, Talbi, Le Goff - Faivre, Ponceau, Le Fee, Makengo, Cathline - Dieng.

Invaincu depuis sa sortie de route en Coupe de France, l’OM veut poursuivre sa très bonne série à l’extérieur. Sur huit victoires de suite loin du Vélodrome, Marseille se doit de l’emporter à Lorient pour ne pas se retrouver largué dans la course au titre face au PSG et à Lens. Mais pour arriver à ses fins, Igor Tudor sera privé de Ounahi et Harit, deux blessés de longue date.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Malinovsky.