TV ‍: Le Havre - OL, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Inarrêtable depuis quelques semaines sous les ordres de Pierre Sage, l’Olympique Lyonnais va tenter de poursuivre sa très bonne dynamique actuelle sur la pelouse du Havre pour la reprise de la Ligue 1.

Quelle heure pour Le Havre – OL ?

Une semaine après avoir tranquillement dominé Pontarlier en 32es de finale de la Coupe de France, le club rhodanien va retrouver le chemin du championnat ce week-end. Pour sa reprise, Lyon devra se déplacer au Havre. Ce match se disputera ce dimanche 14 janvier à 17h05 au Stade Océane. L’arbitre sera Gaël Angoula, ancien footballeur pro né… au Havre.

Sur quelles chaînes suivre Le Havre – OL ?

Cette rencontre entre Le Havre et Lyon, comptant pour la 18e journée de Ligue 1, sera disponible au plus grand nombre ou presque vu qu’elle sera diffusée sur deux chaînes, à savoir Canal+ Foot et Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Le Havre – OL :

Auteur d’une bonne première partie de saison, avec une 11e place, le promu havrais ne veut pas s’arrêter en si bon chemin en 2024. C’est donc avec l’ambition de faire tomber Lyon que le HAC abordera cette deuxième rencontre de l’année à domicile, après sa qualification contre Caen en Coupe de France la semaine passée. Pour ce match contre l’OL, Luka Elsner sera privé d’Ayew, Bayo ou Touré, tous partis à la CAN.

La compo probable de Le Havre : Desmas - Salmier, Youte Kinkoue, Lloris - Casimir, Kuzyaev, Targhalline, Kechta, Operi - Sabbi, Alioui.

Sorti de la zone rouge juste avant la trêve hivernale, grâce à une série de trois victoires de suite, l’OL a encore besoin de points pour se sauver. C’est donc avec l’ambition de prendre encore plus d’air par rapport aux relégables que Lyon va aborder ce match au Havre. Pour cette rencontre, Pierre Sage sera privé de Baldé, Nuamah ou Lepenant. La dernière recrue Fofana pourrait être de la partie.

La compo probable de l’OL : Lopes - Sarr, O’Brien, Caleta-Car - Kumbedi, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Cherki, Lacazette, Fofana.