TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, l'OM ne doit plus perdre de terrain, son adversaire du jour, Lens, viendra au Vélodrome pour gagner.

Face à Lens, l’OM disputera pratiquement un match européen avant l’heure, vu que Lens fait partie des meilleures formations de Ligue 1 depuis le début du championnat. Ce match promet donc en tout cas beaucoup, et ce n’est pas étonnant de voir que le Stade Vélodrome sera une nouvelle fois à guichets fermés pour cette rencontre, qui se jouera ce samedi 22 octobre à 21 heures. Ce OM - RCL sera arbitré par Benoît Millot.

𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 avant #OMRCL :



« On joue à domicile contre une bonne équipe qui est devant nous. Si on gagne, on passe devant et on est sur le podium. Il faut rester nous-mêmes et faire notre match. » pic.twitter.com/1d6mEmj4Ld