TV : Di Meco a failli frapper Riolo, RMC avait adoré

Dans : Ligue 1.

Depuis de longues années maintenant, Eric Di Meco et Daniel Riolo font partie des têtes d’affiche de RMC. Malgré tout, les deux hommes ne s'apprécient pas particulièrement...

Habitué des tacles à la cheville quand il était joueur, le Marseillais n’est pas avare en coups de gueule quand il est à l’antenne. S’il n’hésite jamais à dire le fond de sa pensée, que ce soit sur l’OM, le PSG ou l’OL, l’homme de 57 ans se prend aussi le bec avec certains de ces collègues, parfois. Cela a notamment été le cas avec Daniel Riolo. Il y a quelques années de cela, le consultant de RMC s’était attaqué au journaliste en direct. Ne supportant pas les critiques de Riolo sur les ondes, il avait alors pris son téléphone pour répondre au compagnon de Géraldine Maillet. Après de belles envolées lyriques, Di Meco avait même menacé Riolo. Une embrouille qui n’a pas eu de répercussion sur sa carrière chez RMC, bien au contraire même…

« Je m'attendais à recevoir un coup de fil pour me tirer les oreilles »

« Un soir où je rentrais à la maison après un apéro bien arrosé, j'ai entendu Riolo qui attaquait les consultants en les mettant tous dans le même sac, entre les deux matchs de barrage contre l'Ukraine, à l'automne 2013. J'ai appelé en direct, ça a mal tourné, j'ai menacé de lui casser la gueule à l'antenne. Je m'attendais à recevoir un coup de fil pour me tirer les oreilles, mais c'est trois jours plus tard quand, tout penaud, j'ai croisé François Pesenti, le directeur des services des sports de RMC, à la rédaction qu'il m'a dit qu'il avait bien aimé que ça fasse vivre l'antenne, mais qu'il ne fallait absolument pas menacer les gens physiquement. Je ne le fais plus ! », a expliqué, sur La Provence, Di Meco, qui essaye maintenant de garder la langue dans sa poche pour ne pas dépasser les bornes. En tout cas, et même si leurs relations se sont réchauffées depuis, Riolo et Di Meco sont loin d’être amis.