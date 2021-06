TV : Canal + salement viré, les présidents de Ligue 1 accusés

Dans : Ligue 1.

Au moment de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 à Mediapro, les présidents des clubs français n’ont eu aucune pitié à l’égard de Canal +.

La saison 2020-2021 a rappelé à tout le monde que Canal + était le diffuseur historique le plus fiable du championnat de France, la chaîne cryptée ayant rattrapé la catastrophe industrielle de Mediapro, dont la chaîne Téléfoot a disparu avant la mi-saison. Un fiasco qui aurait pu être évité si les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient eu davantage de considération pour Canal + dès l’attribution des droits TV selon Pierre-Antoine Capton, patron du Stade Malherbe de Caen et de Mediawan, une des plus importantes sociétés de production en Europe.

« Mediapro, au départ, ce sont des producteurs en Espagne, dans plein de pays, avec des groupes sérieux derrière. Mais ils ont accumulé plein de difficultés : la Covid, le spectacle qui était moins bon, des abonnés qui n’ont pas suivi. La vérité, c’est qu’il y a un diffuseur du foot en France, et c’est Canal+. Il faisait très bien son boulot et a été viré sans respect. Certains présidents de club n’ont pas regardé plus loin que le bout de leur nez. La situation fait que c’est un peu difficile entre Canal+ et la Ligue, et je suis persuadé qu’ils trouveront une solution » explique sur SoFoot.com le producteur audiovisuel avant de poursuivre sur le thème de la Ligue 1 à 18 clubs. « Il faut que le spectacle soit meilleur. C’est horrible à dire, mais il y a des matchs qui n’intéressent personne. Ensuite, puisqu'il y a moins de revenus, il faut faire en sorte de rendre la compétition plus attractive. Dix-huit ou vingt clubs, pour moi il n’y a pas de tabou. Si demain, Caen descend en National à cause de ça, ça ne sera pas dû au format, mais parce qu’on n'aura pas été bon ». Un sujet crucial traité ce jeudi à l’assemblée générale de la LFP.