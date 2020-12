TV : Canal + obsédé par le choc OM-PSG du 7 février ?

Dans : Ligue 1.

Ce mardi midi, le tribunal de commerce de Nanterre a validé l’accord entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro.

Cela signifie que l’instance a récupéré la quasi-totalité des droits télévisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La chaîne Téléfoot continuera à diffuser les matchs jusqu’à la fin du mois de janvier afin de permettre aux dirigeants de la LFP de trouver un diffuseur solvable mais de toute évidence, c’est avec Canal + que les discussions vont s’organiser dans les jours à venir. En revanche, la chaîne cryptée n’est pas plus pressée que cela selon Sacha Nokovitch. Dans une chronique vidéo, le spécialiste du journal L’Equipe explique que Canal +, qui n’a pas apprécié le traitement de la Ligue au moment de l’attribution des droits en 2018, n’a aucun intérêt à se précipiter.

En revanche, une date figure bien à l’esprit des dirigeants de Canal, la date du 7 février 2021, qui correspond au Classique retour entre l’OM et le PSG à l’Orange Vélodrome. Une affiche grandiose que la chaîne cryptée, qui ne disposait pas des droits TV du match aller, ne devrait pas laisser filer. « Le tribunal de commerce de Nanterre vient de valider le processus de conciliation. Désormais, la Ligue va devoir se retourner vers un nouveau diffuseur solvable. On pense tout de suite au ticket Canal + - BeInSports. C’est ce dont rêvent tous les présidents et la LFP, mais les deux chaînes ne sont absolument pas pressées. Une date est en revanche dans toutes les têtes, celle du 7 février 2021. OM-PSG, le grand Classique, un grand rendez-vous télévisuel que théoriquement, Canal + ne devrait pas laisser échapper » a lancé le journaliste, pour qui tout devrait se décanter dans le courant du mois de janvier entre la LFP et Canal +.