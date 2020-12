TV : La LFP confirme, les droits remis en vente

Dans : Ligue 1.

Le plan mis en place par Vincent Labrune se déroule pour le moment sans accroc. Le Tribunal de Commerce de Nanterre a confirmé la validité de l’accord trouvé entre Médiapro et la LFP, ce qui permet au groupe sino-espagnol de se retirer du contrat des droits TV de Ligue 1 et Ligue 2. Pour le moment, Téléfoot continuera de montrer les matchs prévus en attente d’un accord pour un nouveau diffuseur. Mais la LFP a désormais le feu vert pour remettre en vente les droits, et va donc officiellement commencer à sonder les acteurs du marché, même si c’est Canal+ qui a quasiment toutes les clés en mains dans ce dossier.

« Par cet accord, la LFP récupère la pleine jouissance des droits détenus préalablement par Mediapro Sport France. La LFP se réjouit de cette première étape indispensable dans le traitement de ce dossier majeur pour l’avenir du football professionnel français. La LFP va désormais se tourner vers le marché des droits audiovisuels pour trouver une issue favorable permettant de poursuivre la diffusion complète de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT sur le cycle 2020/2024 », a prévenu la Ligue, qui n’a plus vraiment de temps à perdre pour espérer trouver un accord au début du mois de janvier, et rapidement mettre un terme définitif à l’aventure de Téléfoot.