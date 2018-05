TV : Canal+ a tenté un coup tordu osé, le crash est encore pire !

Dans : Ligue 1, Info.

Au lendemain de l'attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, dont on retient surtout la mise à l'écart de Canal+, quelques infos commencent à fuiter sur la manière dont les différents diffuseurs se sont comportés face à la LFP. Et Le Parisien fait une révélation assez colossale sur la stratégie décidée par le groupe Canal+. Car après avoir échoué dans l'achat du lot numéro 1, à savoir le match du dimanche soir attribué à Mediapro, les dirigeants de la chaîne historique du foot français, ont tenté de torpiller la suite de l'appel d'offres en proposant d'acheter les lots 2 et 3 pour....2 euros !

Le quotidien francilien explique les raisons de cette proposition incroyable qui n'avait qu'un but, relancer toute la procédure. « Canal + a ainsi soumis des offres de 2 euros sur les lots 2 et 3. En fait, le diffuseur historique de la Ligue 1 a tenté de cette façon de faire capoter l’appel d’offres. Il existait en effet un prix plancher sur la somme des trois premiers lots. Si ce montant n’était pas atteint, la procédure dans son ensemble était annulée. Sauf que Mediapro et BeIN Sport ont enchéri à des niveaux suffisants, mettant en échec la stratégie de Canal + », raconte le média. En voulant jouer au plus malin, et dans une manoeuvre un peu désespérée quand même, Canal+ a finalement tout perdu. Citoyen, citoyenne, le football circus c'est aussi cela...