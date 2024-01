L’ordre du mérite pour Laure Boulleau, la raison dévoilée

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La photo de Laure Boulleau décorée par Emmanuel Macron a fait réagir le web ces dernières heures. L'explication est tombée pour l'ancienne joueuse du PSG et désormais consultante sur Canal+.

Ce mardi soir, un message de Canal+ félicitant Laure Boulleau de sa décoration de l’ordre national du Mérite au grade de Chevalier, épinglée par Emmanuel Macron en personne, est apparue sur les réseaux sociaux. Comme souvent sur X, les messages bienveillants n’étaient pas forcément de mise, afin de mettre en avant cette récompense qui n’est pas la Légion d’Honneur, mais une décoration nationale d’un rang inférieur. Enormément de suiveurs se sont tout simplement demandés ce qu’avait fait l’ancienne joueuse du PSG et de l’équipe de France désormais consultante sur Canal+, pour mériter cet honneur.

Vincent Labrune décoré également

« Et avec tout mon respect et sans vouloir critiquer, qu’a-t-elle fait pour mériter cela ? Il serait bien de communiquer en ce sens car sinon, incompréhensible », ont globalement fait savoir les suiveurs de cette information mise en avant par la chaine cryptée. La réponse est assez simple, et a été donnée lors de la parution de la liste du Ministère des Sports fin 2023. Au mois de novembre, Amélie Oudéa-Castéra, devenue tout récemment également Ministre de l’Education et en pleine tempête médiatique, a ainsi soumis une liste de personnes ou personnalités à promouvoir pour l’ordre national du mérite. Plusieurs grades sont possibles et cela se joue tout simplement sur un critère principal, les états de service. Pour ses 18 ans de service dans le football comme joueuse puis consultante, Laure Boulleau a été ainsi proposée par le Ministère des Sports et cela est bien sûr en général approuvé en haut lieu. C’est aussi le cas sur cette liste de Vincent Labrune, ancien président de l’OM et désormais directeur de la LFP, qui s’élève aussi au rang de Chevalier de l’ordre du Mérite pour ses 29 ans dans le monde du sport.

Toute la team CANAL+ félicite Laure Boulleau, décorée aujourd'hui de l'ordre national du Mérite au grade de chevalier 🎖️



Bravo @laureboulleau ! Et à très vite sur les plateaux ou sur les terrains ♥️ pic.twitter.com/EM8FV26WAm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 23, 2024

Parmi les critères pour être ensuite élevé au rang de la Légion d’Honneur, le grade suprême de l’état, il faut ensuite une durée de service de 20 ans minimum, mais aussi des critères comme faire figure de modèle de civisme, participer au rayonnement de la France à l’étranger, avoir oeuvré pour le bien de la nation et non en fonction d’un intérêt propre exclusif, être dans l’innovation ou dans l’action au service d’autrui. Des mérites qui demeurent forcément très subjectifs, sachant que des centaines de personnes sont promus chaque année pour des raisons diverses, et que la Légion d’Honneur autrefois donnée à ceux qui avaient donné leur vie pour le pays ou réalisé de grandes choses pour la Nation, compte actuellement plus de 79.000 membres.