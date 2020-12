TV : C'est un miracle, Médiapro a payé et Canal jubile

Dans : Ligue 1.

Alors que la sortie de Mediapro et de sa chaîne Téléfoot se précise, Canal+ se prépare à faire une offre officielle pour racheter les Droits TV de la Ligue 1.

Même si Mediapro France est en pleine crise, la chaîne Téléfoot doit normalement continuer à diffuser les matchs de la L1 et de la L2 jusqu’au 23 décembre prochain. Après, le nouveau diffuseur du foot français va mettre la clé sous la porte. Ce qui pourrait être officialisé avant la fin de l’année 2020. Car ce jeudi, le tribunal de commerce de Nanterre pourra bien valider l’accord de conciliation passé entre la LFP et Mediapro. Tout simplement parce que le groupe sino-espagnol a franchi une première étape en payant son indemnité de 64 millions d'euros, selon L’Equipe. Si la Ligue devra ensuite récupérer 36 ME au premier trimestre 2021, ce premier chèque va permettre d'entériner la sortie de crise. Avec cet accord, Mediapro va lâcher ses droits TV sans être inquiété par la justice, et la LFP va récupérer 80 % de la L1 et de la L2. Un soulagement pour toutes les parties.

Suite au très mauvais payeur Mediapro, qui laisse une dette de 324 ME, Vincent Labrune cherchera à trouver un diffuseur solvable et fiable. Dès vendredi, si la justice valide l’accord entre Mediapro et la Ligue, la LFP négociera de gré à gré avec les acteurs intéressés. Et ce sera sûrement avec Canal+. En effet, la chaîne cryptée, qui ne voulait pas faire d’offre concrète avant la fin du litige, se prépare à faire une proposition estimée à 590 ME pour récupérer tous les Droits TV de la L1. Un bonus de 100 ME, lié à une éventuelle hausse du nombre d’abonnés, pourrait être ajouté à ce deal. Même si ce nouveau contrat ne satisfera pas la Ligue, qui rêvait toujours du milliard, les clubs français pourront au moins voir l’avenir avec un peu plus de sérénité. D’autant plus que Canal pourrait faire un geste cette saison sous la forme d'une petite avance.