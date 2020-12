L1 : Mediapro appelle à la grève, des matchs non-diffusés ?

Dans : Ligue 1.

Téléfoot va bientôt disparaître, mais la chaîne du groupe Mediapro doit encore assurer la couverture de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à Noël.

Les équipes de la chaîne Téléfoot sont enclines à poursuivre leur mission jusqu’au bout, mais la grogne monte davantage chez Mediapro France, entreprise qui englobe notamment les activités de production. En effet, l'intersyndicale CFDT-UNSA annonce ce mercredi dans un communiqué directement adressé à la direction de Mediapro France son intention de se mettre en grève.

« Le CSE (Comité social et économique) a demandé la venue de Jaume Roures dans les plus brefs délais afin qu'il nous explique de vive voix ses projets pour l'avenir de notre entreprise et de nos emplois suite à sa décision de restituer les droits de la L1 et L2, sacrifiant ainsi la chaîne Téléfoot et les salariés des deux sociétés françaises du groupe Mediapro. Jaume Roures ne manifestant pas la volonté de répondre à la demande, nous appelons tout le personnel à se mettre en grève à partir de jeudi matin » est-il expliqué. Qu’en serait-il alors de la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ?

A en croire les informations de L’Equipe, si la grève de Mediapro France était votée et prolongée jusqu’à ce week-end, cela remettrait très clairement en cause la diffusion des matchs dont le choc tant attendu de la journée entre le PSG et Lille. « Les équipes du sud sont motivées, elles seraient prêtes à bloquer les camions dans les hangars », glisse un employé au quotidien national, qui précise toutefois que Mediapro pourrait faire venir des techniciens et des camions tous droits venus d’Espagne afin d’assurer la production des matchs. Ce week-end, tous les matchs de Ligue 1 hormis Nice-Lyon et Lorient-Rennes sont au programme sur Téléfoot…