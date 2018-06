TV : 25 euros pour la L1, la LFP est sur que ça va cartonner !

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG.

Après le séisme provoqué mardi dernier lors de l'annonce de l'attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, MediaPro a fait savoir qu'une chaîne 100% Ligue 1 allait être lancée en France au prix de 25 euros par mois. Un prix qui a fait tousser pas mal de monde, sachant qu'il faut ajouter le prix de BeInSports pour avoir la totalité des rencontres en direct, et RMC Sport pour disposer également de la Ligue des champions et de l'Europa League.

Mais pour le président de la Ligue de Football Professionnel, cette nouvelle chaîne à 25 euros par mois n'a strictement rien de choquant. « Mediapro veut reproduire ce qu’ils ont fait en Espagne: une chaîne 100 % football en partenariat avec la Liga. Ils ont conclu des accords de distribution avec les fournisseurs d’accès à Internet, comme Vodafone, Orange ou Movistar. Ils souhaitent faire la même chose en France avec Orange, Bouygues, SFR, Free et peut-être Canal. Le business plan de Mediapro marche en Espagne. Je ne vois pas pourquoi il ne marcherait pas en France. Jaume Roures a expliqué sa stratégie éditoriale et son objectif d’abonnement autour de 25 euros, en considérant que ce n’est pas trop cher. Il a une grande expérience du marché espagnol, qui n’est pas différent du marché français », explique, dans Le Figaro, Didier Quillot. On saura dans deux ans si le patron du foot pro a vu juste, ou pas.