Officiel ‍: Will Still quitte le Stade de Reims

Dans : Reims.

Par Adrien Barbet

Arrivé sur le banc du Stade de Reims en octobre 2022, Will Still ne sera pas l'entraîneur du club la saison prochaine. L'actuel 11e de la Ligue 1 a annoncé cette nouvelle dans un communiqué publié ce jeudi 2 mai. Le coach belge va immédiatement se mettre en retrait de ses fonctions et Reims va activement rechercher un nouvel entraîneur.

« Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraîneur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine. Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui. »