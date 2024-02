Sans Mbappé, le PSG séduit contre Lille

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Parc des Princes

PSG-Lille 3-1

Buts : Ramos (10e), Alexsandro (17e csc), Kolo Muani (80e) pour le PSG ; Yazici (6e) pour Lille

Le PSG a dominé Lille 3-1 ce samedi soir. Menés d'entrée, les Parisiens ont bien réagi et ont offert une superbe prestation collective. Sans Kylian Mbappé, le PSG peut être performant. Un signe positif à quelques jours de la C1.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sur le banc, Keylor Navas et Gonçalo Ramos titulaires : Luis Enrique décidait de remodeler son PSG face à Lille. Le résultat était satisfaisant même si Lille ouvrait le score sur sa première occasion. Santos enrhumait Beraldo et centrait, Yazici profitait de l'apathie défensive pour marquer. Cependant, l'égalisation survenait de suite grâce au pressing parisien. Alexsandro se faisait prendre le ballon par Dembélé, lequel servait parfaitement Ramos. Alexsandro était bien malheureux ce soir puisqu'il trompait son propre gardien, déviant un centre de Ruiz. Lille peinait à se créer des occasions, étant étouffé par le pressing constant imposé par les Parisiens. Gonçalo Ramos brillait dans les efforts physiques mais le Portugais ne trouvait plus la faille.

Luis Enrique redynamisait son attaque ensuite, faisant entrer Barcola à la place de Dembélé. L'ancien lyonnais créait constamment du danger et obligeait Chevalier à multiplier les arrêts. Le troisième but parisien tardait à venir et heureusement Zaire-Emery était vigilant pour contrer une frappe puissante de Yazici (78e). Dans la foulée, Barcola s'amusait face à Ismaily et servait dans les 6 mètres Kolo Muani pour le 3-1. C'était le score final pour un PSG séduisant et rassuré à quelques jours du rendez-vous contre la Real Sociedad, le tout sans Kylian Mbappé ménagé ce soir. Le PSG prend 11 points d'avance en tête de la Ligue 1 tandis que Lille connaît sa première défaite de 2024 en L1 et se trouve 4e.