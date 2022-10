Quatre coachs virés en L1, les prochains sont déjà connus

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En l’espace de quelques jours, quatre entraîneurs de Ligue 1 ont perdu leur poste. Peter Bosz, Michel Der Zakarian, Jean-Marc Furlan et Oscar Garcia ont pris la porte. Et d’après le consultant Eric Roy, d’autres pourraient suivre dans les semaines ou mois à venir.

Il faut croire que la 10e journée de Ligue 1 a fait des dégâts. Après le dernier week-end de championnat, quatre entraîneurs ont appris leur licenciement. L’Olympique Lyonnais, le Stade Brestois, l’AJ Auxerre et le Stade de Reims se sont respectivement séparés de Peter Bosz, Michel Der Zakarian, Jean-Marc Furlan et Oscar Garcia. Si ces décisions n’étonnent pas vraiment Eric Roy, le consultant ne s’attendait pas à cette vague soudaine.

4 - Avec le remplacement de Bosz (Lyon), Der Zakarian (Brest), Furlan (Auxerre) et Garcia (Reims), c'est la 1re fois que 4 équipes changent d'entraîneur à l'aune d'une même journée au cours d’une saison de Ligue 1. Le précédent record était de 2. Valse. pic.twitter.com/SxmWcgNn42 — OptaJean (@OptaJean) October 13, 2022

« Ce qui est surprenant, c'est cet effet domino, a réagi l’ancien milieu pour France Info. C'est le nombre par rapport au temps qui s'est écoulé. Mais surpris sur le fond, non pas vraiment. Les clubs en France souffrent déjà d'une instabilité sportive liée à beaucoup de facteurs. Cette année, il y a plus de descentes que la saison passée avec 18 clubs en 2023, cela ne fait qu'exacerber cette instabilité. »

« Le championnat est tellement homogène qu'il y a pratiquement 10-12 clubs qui sont concernés par la relégation, a poursuivi Eric Roy. Dès que ça démarre mal pour une équipe, la solution de facilité, c'est de changer. » Du coup, le spécialiste s’attend à d’autres licenciements en Ligue 1. « Il me semble évident que l'on ne va pas en rester là, a-t-il prévenu. Il y aura peut-être à l'arrivée entre six et huit clubs qui vont changer. »

Favre a intérêt à relancer Nice

Et parmi eux, certaines équipes en difficulté font déjà l’objet de rumeurs. « On entend qu'Antoine Kombouaré est en danger à Nantes, que Gérald Baticle l'est aussi à Angers », a rappelé Eric Roy en attendant la trêve Coupe du monde. « Je pense que beaucoup de clubs ont en tête cette option d'attendre la trêve pour changer, comme Nice où Lucien Favre était en difficulté », a annoncé l’ancien joueur du Gym, bien placé pour expliquer cette tendance en tant qu’ancien directeur sportif de Watford.