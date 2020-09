PSG-OM : Guerre de coachs, Villas-Boas détruit Tuchel

Dans : Ligue 1.

Grosse tension autour de ce PSG-OM, avec même un petit règlement de compte effectué de manière courtoise entre Thomas Tuchel et André Villas-Boas.

Avant le match, Thomas Tuchel n’avait pas hésité à sortir des rangs pour envoyer une petite pique sur les supporters marseillais, qui avaient fêté la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. « Ils ont célébré notre défaite contre Manchester United l'année dernière. Rien de neuf, ça ne m'intéresse pas. Si tu dois célébrer les défaites des autres, c'est que tu n'as rien à célébrer », avait lancé l’entraineur parisien avec un ton pince sans rire mais qui en disait tout de même long sur sa volonté de participer aussi aux petites phrases d’avant-match.

Après la défaite, Tuchel l’avait forcément mauvaise, et il a essayé de mettre en avant la chance de l’OM, en glissant ces quelques mots à André Villas-Boas au coup de sifflet final. « Tuchel m’a dit :’tu devrais jouer au loto’ », a expliqué l’entraineur portugais en conférence de presse, avant de dévoiler quelle a été sa réponse. « je lui ai répondu : ‘tu as joué au Loto avant l’Atalanta ?’ mais j’ai beaucoup de respect pour lui », a confié le coach olympien, qui tient à rappeler qu’il faut aussi parfois de la réussite pour faire de grandes performances, et que le PSG ne serait pas allé en finale de la Ligue des Champions sans deux buts dans les derniers instants d’un quart de finale bien mal parti face à l’Atalanta. Visiblement, André Villas-Boas avait tout de même préparé cette petite attaque de Tuchel, histoire de montrer qu’il donnait aussi du crédit à son équipe pour cette victoire à Paris.