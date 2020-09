PSG : Tuchel répond au chambrage de Payet, l’OM ne va pas aimer

Dans : PSG.

Peu affecté par les moqueries des Marseillais après la défaite en finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a tout de même répondu à Dimitri Payet. Preuve que l’entraîneur du Paris Saint-Germain sait chambrer, lui aussi.

Parmi toutes les réactions marseillaises, celle de Dimitri Payet avait particulièrement fait le buzz. En tant que rival du Paris Saint-Germain, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille s’était réjoui de la défaite parisienne contre le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions. Lui qui avait relayé un montage illustrant l’absence d’étoile sur le maillot du club de la capitale. De quoi provoquer une vague de critiques contre le Réunionnais qui, ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du Classique au Parc des Princes, a parfaitement assumé sa publication sur le réseau social Twitter.

« Ça m'a fait bien rire, rien de plus. Je ne le regrette pas, c’est de bonne guerre, a expliqué l’ancien joueur du FC Nantes. (…) Entre ennemis, on se charrie, c'est normal. » Autant dire que les commentaires de Payet sont arrivés aux oreilles des Parisiens et de leur entraîneur Thomas Tuchel, pas maladroit non plus dans l’art du chambrage. « Ils ont célébré notre défaite contre Manchester United l'année dernière. Rien de neuf, ça ne m'intéresse pas. Si tu dois célébrer les défaites des autres, c'est que tu n'as rien à célébrer », a taclé le technicien allemand, probablement impatient de faire taire la bande à Payet dimanche soir.