PSG-OM : Alvaro réclame une confrontation avec Neymar

Dans : Ligue 1.

Pendant 90 minutes, Alvaro et Neymar se sont pourris au Parc des Princes lors du récent Classique.

Les deux joueurs n’en ressortent pas grandi, entre la tape du Brésilien sur l’Espagnol, et les accusations d’insultes racistes dans l’autre sens. De quoi alimenter les polémiques, et provoquer très certainement les suspensions des deux hommes. Sans compter les accusations qui se sont ensuite greffés avec l’étude des images par des médias étrangers, qui délivrent quelques interprétations qui demeurent à confirmer. En attendant, l’attaquant du PSG ne joue plus en raison de son carton rouge, et le Marseillais est visiblement décontenancé. Outre sa récente confrontation avec les supporters de l’OM, l’ancien de Villarreal doit faire face à des problèmes personnels, avec la divulgation de ses coordonnées sur les réseaux, et le harcèlement qui en a découlé.

Pour y mettre un terme, selon RMC, Alvaro rêve tout simplement d’une confrontation avec Neymar, histoire de faire la paix et montrer que tout ce qui s’est passé sur le terrain lors de ce PSG-OM n’était bon pour personne. Ni pour les joueurs, ni pour l’image des deux clubs, et encore moins pour les tensions qui foisonnent désormais dans les supporters des deux camps. Une réconciliation qui parait peu probable, même si Neymar a reconnu plus récemment qu’il n’aurait pas du perdre son sang-froid et réagir à chaud à propos de tout ce qui se dit sur un terrain. Cela ne l’a pas empêché de réitérer ses accusations devant la commission de discipline de la LFP, histoire de faire comprendre que sa version des faits ne changerait pas pour autant.