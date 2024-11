PSG-Monaco au Qatar, le Trophée des champions se jouera à Doha

Réuni ce lundi, le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel a confié au Qatar l'organisation du Trophée des champions qui opposera le 5 janvier prochain le PSG à l'AS Monaco.

C'est une décision qui va évidemment encore faire réagir, la LFP a décidé, en échange d'un chèque dont le montant n'a pas été révélé, que le Trophée des champions 2024, reporté cet été, se disputera le dimanche 5 janvier 2025 à Doha. Cette rencontre opposera le Paris Saint-Germain, champion de France 2023-2024 à l'AS Monaco, son dauphin, puisque le PSG avait également gagné la Coupe de France en battant l'OL. A noter que le hasard du calendrier fait que ce même 5 janvier, Paris devait se déplacer au Stade Louis II en Ligue 1, une rencontre finalement avancée au mercredi 18 décembre prochain. Début 2024, le PSG avait battu le TFC dans ce même Trophée des champions, une rencontre qui s'était jouée au Parc des Princes.

Le trophée des Champions psg Monaco aura donc lui a Doha le 5/01… on bouge le match de championnat le 18/12… Monaco psg …

Tout va bien, le Qatar s’occupe de tout et fait ce qu’il veut. L’orléanais enregistre et dit oui….