OL-ASSE ‍: DAZN convie un invité prestigieux au derby

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le derby le plus attendu de France est de retour ce dimanche après deux ans d’absence. Ce dimanche soir, l’OL accueille l’ASSE en clôture de la 11e journée, un match sur lequel DAZN compte capitaliser.

Deux semaines après le Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG, DAZN va diffuser une nouvelle affiche iconique du championnat de France ce dimanche. Et pour cause, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 s’apprête à retransmettre son premier derby entre l’OL et l’ASSE. Un match extrêmement attendu puisque la relégation des Verts en Ligue 2 a privé les supporters des deux camp de cette affiche électrique pendant deux ans. L’affiche de dimanche soir au Groupama Stadium est donc un évènement, comme le prouve l’effervescence à l’entraînement des deux clubs samedi (lire par ailleurs).

ASSE : Folie à Saint-Etienne avant le derby https://t.co/xmzTx86giV — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2024

Comme lors du Classique entre l’OM et le PSG, DAZN va de son côté créer l’évènement avec plusieurs invités. Mais cette fois, pas question de faire venir des comiques, ce qui n’avait pas été très apprécié il y a deux semaines. La chaîne s’est recentré sur le football et cela sera grandement apprécié puisque lors de la retransmission du match entre Lens et Nantes, la plateforme britannique a révélé l’identité d’un invité spécial pour ce match entre Lyon et Saint-Etienne. Ancien buteur de l’OL et des Verts, Bafétimbi Gomis sera à l’antenne sur DAZN durant la soirée.

Bafétimbi Gomis au micro sur DAZN pour OL-ASSE

Celui qui a également porté les couleurs de l’OM ou de Galatasaray sera présent dès 20 heures pour l’avant-match. Et s’il ne devrait pas commenter en direct, laissant ce soin à Julien Brun, Walid Acherchour et l’un des consultants phares de la chaîne (Benoit Cheyrou ou Patrick Vieira), Bafétimbi Gomis sera à retrouver à la mi-temps et après le match. Un plaisir pour les supporters lyonnais et stéphanois puisque « la panthère » a laissé un excellent souvenir dans les deux clubs, chose quasiment unique pour un joueur ayant porté les couleurs de l’OL et de l’ASSE au vu de l’immense rivalité locale.