OL ‍: Les supporters mettent le feu à l'entraînement

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’ASSE ne sont pas les seuls à avoir mis le feu à l’entraînement avant le derby. Ceux de l’OL ne sont pas en reste et ont également encouragé leurs joueurs avant le match de dimanche soir.

L’ambiance monte avant le derby entre l’OL et l’ASSE dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Cet après-midi, les supporters stéphanois se sont rendus en nombre à l’entraînement des Verts avant le départ des joueurs d’Olivier Dall’Oglio dans la capitale des Gaules. Et en ce début de soirée, les supporters de l’OL en ont fait de même en se réunissant par centaines lors de l’entraînement de veille de match d’Alexandre Lacazette et de ses coéquipiers. Les fumigènes, les drapeaux et les banderoles étaient de sortie pour faire monter l’ambiance et lancer définitivement le derby, de retour après deux ans d’absence grâce à la remontée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Dans les deux camp, les joueurs n’auront pas l’excuse de ne pas connaître l’importance de ce match crucial au vu de l’ambiance mise par les supporters lors des entraînements de ce samedi. Les fans ont fait leur boulot, aux joueurs maintenant d’en faire de même.