Le bluff terminé, la Ligue 1 sera sur Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Alors que la saison prochaine approche à grands pas, la Ligue de Football Professionnel n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la Ligue 1. Mais pour le spécialiste Pierre Maes, la situation finira par se débloquer grâce à Canal+.

Alors que l’Euro vient de trouver son principal diffuseur avec beIN Sports, la Ligue 1 attend toujours. La prochaine saison débute dans deux mois et la Ligue de Football Professionnel ignore encore qui retransmettra les rencontres, et surtout qui complètera les revenus des clubs de l’élite. Une réconciliation avec Canal+ ne semble pas d’actualité compte tenu des tensions apparues ces dernières années.

Celui que l’on considérait comme le partenaire historique de la L1 n’a toujours pas digéré les choix Mediapro puis Amazon. Pas de quoi empêcher un rapprochement à la dernière minute, pense le spécialiste Pierre Maes, persuadé que Canal+ finira par répondre présent. « Il y a trois points de vue. Il y a le point de vue du consommateur. Je pense qu'il y aura de la Ligue 1 sur Canal+ la saison prochaine, a annoncé le consultant en droits TV sur la chaîne L’Equipe. Il y a le point de vue des clubs. Je pense que les menaces qu'on entend sur les faillites possibles à 500 millions d'euros de droits TV ne valent pas grand-chose. »

Vers un mercato difficile

« Au pire, si les clubs se sont engagés de manière trop irréfléchie dans des dépenses de salaires sur les saisons prochaines, le propriétaire remettra au pot. Donc je ne pense pas qu'il y ait péril dans la demeure, a tempéré Pierre Maes. Par contre, c'est ce que dit Vincent Labrune depuis le début, et il a raison malgré tout, si les clubs français ont moins de droits TV, en gros moins de revenus, c'est plus difficile pour eux de concurrencer les clubs des autres championnats qui ont plus de droits TV pour attirer les talents et les garder. » Dans le flou, les pensionnaires de L1 risquent de vivre un mercato compliqué cet été.