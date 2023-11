Monaco domine Brest et recolle au PSG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Monaco bat Brest 2-0

Buts pour Monaco : Zakaria (16e), et Golovin (69e)

Expulsion : Brassier (90e) à Brest

Après sa défaite à Lille et la perte de sa première place, l’AS Monaco a réagi en s’imposant face à Brest sur le score de 2-0. Un succès qui permet au club princier de revenir à un point du PSG.

Une victoire confuse puisque ce sont les Bretons qui avaient ouvert le score par Le Douaron, mais son but a été finalement refusé après intervention de la VAR pour une légère faute au départ de l’action (10e). Monaco en a immédiatement profité sur corner, Zakaria coupant devant Bizot pour ouvrir le score (1-0, 16e). Après ce début de match en fanfare, les choses se sont calmées et Monaco a pu se mettre à l’abri grâce à son homme en forme, le milieu de terrain russe Golovin à la conclusion d’un bon mouvement (2-0, 69e). Sans forcément dérouler, le club de la Principauté retrouve donc la victoire et pour le moment une deuxième place en attendant le match entre Nice et Rennes de ce dimanche soir.