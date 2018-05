LFP : Six matchs de suspension pour Jean-Marc Furlan

Dans : Ligue 1, Ligue 2, Brest, FC Nantes.

Réunie le 31 mai 2018, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

LIGUE 1 CONFORAMA

37e journée - Angers SCO vs FC Nantes du 12 mai 2018 : Comportement des supporters du FC Nantes (usage d’engins pyrotechniques). Fermeture de l’espace visiteur pour un match avec sursis.

DOMINO’S LIGUE 2

Deux matchs de suspension dont un avec sursis pour Edouard Butin (Stade Brestois 29).

Play off - Havre AC vs Stade Brestois 29 du 15 mai 2018 : Exclusion de Jean-Marc Furlan, entraîneur du Stade Brestois 29. Six matchs de suspension ferme dont deux par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 5 juin.