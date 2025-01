Lens-Rennes, une embrouille pour des frites et Pierre Bachelet

Dans : Ligue 1.

Lens a coupé les discussions avec Rennes pour Brice Samba, et cette décision ne passe pas en Bretagne.

Le mercato de la Ligue 1 a été secoué ce vendredi avec l’annonce par le RC Lens d’annuler toute transaction avec le Stade Rennais au sujet du transfert de Brice Samba. Le pressing du club breton et sa certitude de pouvoir rapidement boucler l’affaire ont irrité les « Sang et Or ». Ces derniers n’ont pas aimé non plus l’attitude de leur gardien, impatient de claquer la porte pour quitter un club qui n’est pas au niveau attendu cette saison, même s’il n’est pas exempt de tout reproche. Peu importe les raisons derrière cette décision, Lens a mis fin à toute discussion, pour des raisons plus « politiques » que sportives ou financières selon RMC.

Cette décision a tout de même eu le don de faire vibrer les supporters des deux camps, pour qui tout était ficelé et il ne manquait plus que les derniers accords. Résultat, du côté de Rennes, on s’est mis à accuser les dirigeants lensois d’être de mauvais perdants après la signature de Seko Fofana, ancien taulier du RCL. Et dans la vidéo de présentation de l’international ivoirien, on y voyait quelques clins d’oeil, comme une barquette de frites et un post-it avec Pierre Bachelet. De quoi provoquer la rage des Nordistes ? Probablement pas, mais cette rivalité assez improbable a eu le don d’inspirer de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, comme quoi la moutarde était montée au nez des Lensois en ce début d’année 2025.