L1 : Une manita pour Nantes, qui enfonce Guingamp !

La Beaujoire

Nantes - Guingamp : 5-0

But : Sala (43e sp, 84e), Rongier (63e), Touré (70e) et Girotto (78e) pour Nantes

Le redressement se poursuit pour Nantes, qui s’est largement imposé à La Beaujoire face à une équipe de Guingamp en grande difficulté (5-0).

Pourtant, la première mi-temps était très équilibrée et il fallait attendre la 43e minute pour que le buteur maison, Sala, ouvre le score sur pénalty. Un but qui faisait très mal aux Bretons, qui ne s’en remettront jamais puisqu’après l’heure de jeu, les buts nantais défilaient. Rongier, Touré et Girotto creusaient l’écart avant que Sala inscrive un nouveau but. Un quatrième succès pour les hommes de Coach Vahid, qui remontent à la 10e place du classement. Une belle remontée au classement dont Guingamp, toujours 20e avec 7 points, doit être jaloux…