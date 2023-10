L1 ‍: Solide, Nice use Clermont et revient en tête

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 10e journée

Stade Gabriel-Montpied

Clermont-Nice 0-1

But : Boudaoui (74e)

Dominateur et auteur de son 5e clean-sheet consécutif en Ligue 1, Nice a logiquement gagné à Clermont. Les Aiglons, toujours invaincus, reprennent la tête de la Ligue 1.

Le bloc niçois s'affirme de plus en plus en France. L'OGCN était dominateur à Clermont mais il fallait attendre longtemps avant de voir la concrétisation arriver. Laborde était notamment malheureux, frappant le poteau (10e) avant de rater un penalty avec un tir dans les nuages auvergnats. En seconde période, Diaw repoussait l'échéance avant que le but ne vienne dans le dernier quart d'heure. Perraud trouvait Boudaoui dans les 6 mètres et l'Algérien n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond du but clermontois. Les rares tentatives clermontoises, notamment en fin de match, ne pouvaient ébranler le solide bloc niçois.

Il ne vous rappelle rien ce but de Boudaoui ? 🤓#CF63OGCN #OGCNice https://t.co/kvF0wt4PP3 — OGC Nice (@ogcnice) October 27, 2023

Avec 4 buts encaissés seulement et aucune défaite, Nice continue d'impressionner en Ligue 1. Les Azuréens prennent la tête (22 pts) avant les matchs de Monaco et du PSG dimanche. Clermont reste 17e avec 5 points et n'enchaîne pas après son succès lyonnais de dimanche dernier.