L1 : Rennes renverse Amiens et retrouve le moral

Rennes - Amiens : 3-1

Buts pour Rennes: Hunou (39e), Niang (62e) et Raphinha (77e sp)

But pour Amiens : Guirassy (35e)

Après sa défaite à Cluj cette semaine, Rennes a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche après-midi. Les Bretons ont battu Amiens dans la douleur (3-1).

En ce moment, rien n’est simple pour le Stade Rennais. Et cette rencontre face à Amiens en était une nouvelle illustration dès la première mi-temps. En effet, ce sont les Picards qui parvenaient à ouvrir le score sur la pelouse du Roazhon Park par l’intermédiaire de Guirassy (35e, 0-1). Cette fois en revanche, les Bretons ne doutaient pas longtemps car Hunou égalisait quelques minutes plus tard suite à un cafouillage sur corner (39e, 1-1).

Le début de seconde période était à l’avantage d’Amiens, qui était tout proche de marquer le but du 1-2 grâce à Kakuta. Mais Rennes évitait le pire et parvenait à prendre l’avantage dans les minutes qui suivaient. Sur une belle action du super-sub Del Castillo, le buteur Niang reprenait en madjer pour tromper Gurtner (62e, 2-1). Rennes était définitivement lancé et allait enfoncer le clou un petit quart d’heure plus tard sur un penalty de Raphinha (77e, 3-1). Au classement, les hommes de Stéphan remontent à la 8e place en attendant les matchs Montpellier-Toulouse, Nantes-ASSE et OM-OL.