L1 : Rennes éteint le PSG, la course au titre relancée !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

19e journée de Ligue 1 :

Roazhon Park.

Stade Rennais - Paris Saint-Germain : 1-0.

But : Traoré (65e) pour Rennes.

Deux semaines après une première défaite à Lens, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois chuté en Ligue 1, sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir (1-0).

Sous la pression de Lens et de l’OM, le club de la capitale française voulait remettre les pendules à l’heure lors de ce choc face à Rennes. Sauf que malgré une domination territoriale, le PSG ne réussissait pas à faire trembler le SRFC en première période. Il fallait même un gros arrêt de Donnarumma (28e) pour que le PSG rentre aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

𝐌𝐈-𝐓𝐄𝐌𝐏𝐒 ⏸



Score de parité au bout de ces 45 premières minutes. ⏸️#SRFCPSG I 0-0 pic.twitter.com/fjOmmUwY5d — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2023

Après la pause, Paris continuait de subir et Rennes ouvrait logiquement le score. Sur un centre en retrait du latéral gauche Truffert, le capitaine Traoré trompait Donnarumma d’une frappe croisée à ras de terre (1-0 à la 65e). Suite à ce but, le club parisien réagissait timidement. Entré en jeu en seconde période pour son 200e match en L1, Mbappé tentait de sonner la révolte, mais l’attaquant français loupait son face-à-face avec Mandanda (69e). Le gardien rennais sortait ensuite une belle frappe de Bernat (81e). En fin de partie, le PSG poussait... sans réussir à trouver la faille dans la défense bretonne (1-0).



🏁 C'est terminé !



Une performance collective XXL permet à nos Rouge et Noir de s'imposer face au PSG ! ❤️🖤 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 15, 2023

À cause de cette défaite, le PSG n’a plus que trois points d’avance sur Lens et cinq sur Marseille dans la course au titre. Autant dire que les hommes de Christophe Galtier vont devoir se reprendre après cette reprise compliquée s’ils veulent garder leur avance en tête du championnat. De son côté, le Rennes de Bruno Genesio se relance après sa défaite à Clermont mercredi et reste cinquième, à cinq longueurs du podium.