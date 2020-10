L1 : Neymar et Mbappé font un festival, le PSG en colle six à Angers !

Dans : Ligue 1.

6e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - SCO Angers : 6 à 1.

Buts : Florenzi (7e), Neymar (36e, 47e), Draxler (57e), Gueye (71e), Mbappé (84e) pour le PSG ; Traoré (53e) pour le SCO.

Grâce notamment à un doublé de Neymar, le Paris Saint-Germain s’est tranquillement défait du SCO Angers ce vendredi soir en Ligue 1 (6-1).

Malgré le climat pesant en cette fin de mercato, le club de la capitale française débutait parfaitement cette rencontre. Puisque dès les premières minutes de jeu, Florenzi ouvrait le score d’une splendide frappe lobée (1-0 à la 7e). Profitant d’un très bon travail de Mbappé sur le côté gauche, Neymar faisait ensuite le break d’un tir en barre rentrante du gauche (2-0 à la 36e).

Au retour des vestiaires, le Brésilien marquait un doublé, du droit cette fois, après une mauvaise déviation de Traoré (3-0 à la 47e). Quelques minutes plus tard, le défenseur angevin se rattrapait en sauvant l’honneur du SCO de la tête au second poteau suite à un joli centre de Capelle (3-1 à la 53e). Mais Draxler ne laissait pas espérer Angers bien longtemps, vu que l’Allemand marquait lui aussi son premier but de la saison (4-1 à la 57e). En fin de partie, Gueye (5-1 à la 71e) et Mbappé (6-1 à la 84e) alourdissaient encore un peu plus l’écart.

Grâce à cette quatrième victoire de suite en L1, le PSG remonte provisoirement au deuxième rang du championnat de France avec 12 unités. Trois longueurs derrière, Angers ne mettra donc pas fin à sa disette face au PSG cette année, alors que le SCO n’a plus battu Paris depuis 1975.