L1 : Monaco candidat au titre, le PSG tremble…

Dans : Ligue 1.

De nouveau champion de France en 2020 malgré l’arrêt des compétitions, le PSG n’a plus aucun concurrent crédible en Ligue 1.

Elle semble loin l’époque où Monaco, emmené par Mbappé, Bernardo Silva, Mendy, Lemar et Falcao, terrassait la concurrence du Paris Saint-Germain et devenait champion de France de Ligue 1. Mais sur le Rocher, on estime qu’il est possible de vivre une nouvelle belle aventure et de conquérir le titre de champion dans les années à venir. L’ambition est débordante et elle est signée Gelson Martins, lequel sera de retour la saison prochaine après avoir purgé sa suspension de six mois. Et pour le Portugais de l’ASM, souvent très bon en Principauté depuis son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid, il est clair que Monaco a l’effectif pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. La bande de Thomas Tuchel tremble déjà…

« Je pense qu’on pourra conquérir le titre de champion à court terme, mais ce n’est pas une obsession. Tout dépendra du contexte. Ces dernières années n’ont pas été faciles. Beaucoup de choses se sont passées et ont un peu chamboulé ma carrière, mais je suis sûr que ce sera différent la saison prochaine. Je peux vous garantir que je vais donner le meilleur de moi-même pour que les choses soient différentes » a expliqué l’attaquant monégasque dans les colonnes de Record. Une belle ambition certes, qu’il faudra toutefois confirmer sur le marché des transferts pour Monaco. Et à ce sujet, le flou règne puisque la crise du Covid-19 aura des conséquences financières importantes pour le club princier, qui ne lèvera pas l’option d’achat de Tiémoué Bakayoko et qui pourrait bien se faire attaquer au sujet de son meilleur buteur, Wissam Ben Yedder. Avec les deux internationaux français en moins, l’ambition de l’ASM en prendrait un coup.