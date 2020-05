PSG : Ben Yedder à Paris, Stéphane Pauwels a un flash

Dans : PSG.

Avec 18 buts marqués en Ligue 1, Wissam Ben Yedder a terminé co-meilleur buteur du championnat, à égalité avec Kylian Mbappé.

Pour son retour en France, l’attaquant de l’AS Monaco a marqué les esprits. Sélectionné en Equipe de France par Didier Deschamps avant l’interruption des compétitions, Wissam Ben Yedder figure assurément parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1. Raison pour laquelle de nombreux observateurs l’imaginent déjà loin de la Principauté la saison prochaine, Monaco ne s’étant qualifié pour aucune coupe d’Europe. Et si le PSG, qui risque de perdre Mauro Icardi et/ou Edinson Cavani sautait sur l’occasion ? A vrai dire, un duo composé de Mbappé et de Ben Yedder fait déjà saliver Stéphane Pauwels, lequel encourage vivement Paris à sauter sur l’occasion.

« Mbappé meilleur buteur de L1, et pas Ben Yedder ? C’est un manque de respect. Il faut respecter l’AS Monaco et Ben Yedder. Je pense que Mbappé n’a pas souhaité ça non plus. Mbappé, si tu lui dis : ‘T’es co-meilleur buteur du championnat’. Il va dire oui. Moi, je me demande comment ces gens font pour pondre des trucs pareils… Il y a un abus de quelque chose. Je ne comprends pas. Mbappé opportuniste ? Il n’a rien demandé. C’est ridicule de penser ça. Mbappé et Ben Yedder sont d’ailleurs très ennuyés avec ça. On ne peut pas allumer Mbappé pour ce dossier-là. Il faut plutôt allumer les gens qui ont fait ça… Mbappé et Ben Yedder au PSG ? Les deux ensemble, ça pourrait être pas mal. Ben Yedder, techniquement, dans les espaces courts, c’est très fort. Et avec la vitesse de Mbappé derrière, ça pourrait faire mal à Paris » a indiqué le consultant de RTL dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir combien coûterait un éventuel transfert de Wissam Ben Yedder, lequel avait tout de même coûté 40 ME à l’ASM l’été dernier en provenance du FC Séville…