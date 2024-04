Monaco bat Lille et retarde le sacre du PSG

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans un match très important pour le podium de la Ligue 1, l'AS Monaco a remporté un succès très précieux face au LOSC (1-0). Cette victoire prive Paris d'un sacre dès ce mercredi soir et assure presque la présence de Monaco sur le podium.

Preuve de l'importance du rendez-vous pour l'ASM, le Prince Albert était présent à Louis II ce mercredi soir, le souverain monégasque connaissant suffisament bien le football pour savoir que ce duel entre Monaco et Lille avait une importance presque décisive dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Dans un match très tendu, il a fallu attendre la 62e minute pour voir les locaux ouvrir le score par Fofana, Chevalier ayant retardé l'échéance.

Le LOSC tentait le tout pour le tout, et pensait bien pouvoir profiter d'un penalty suite à une faute de Minamino sur Santos, mais Turpin et la VAR ne réagissaient pas (84e) pour la plus grande colère des joueurs lillois. Le score en restait, et grâce à ce succès, Monaco fait le break et compte cinq points d'avance sur Brest, et six sur son adversaire du soir. Autre conséquence directe de cette victoire monégasque, le PSG devra attendre quelques jours de plus pour être champion de France.