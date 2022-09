L1 : Messi enfonce l'OL, le PSG seul leader !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

8e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain : 0-1.

But : Messi (5e) pour le PSG.

Avant la première trêve internationale de la saison, le Paris Saint-Germain a remporté le choc de la 8e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-0).

Malgré une ambiance des grands soirs au Groupama Stadium, c’est le PSG qui débutait parfaitement cette rencontre en cueillant l’OL à froid. Puisqu’au terme d’une magnifique action collective et d’un service final de Neymar, Messi ouvrait la marque d’un tir puissant du gauche à l’entrée de la surface lyonnaise (0-1 à la 5e). Suite à ce but précoce, les Gones réagissaient peu à peu avec Dembélé (22e), Lacazette (21e, 30e) et Toko Ekambi (23e), mais pas suffisamment pour égaliser avant la mi-temps.

La #TeamOL a rapidement concédé l'ouverture du score mais s'est créée de belles occasions par la suite.



Encore 45 minutes pour renverser le match ! 🦾🔴🔵 #OLPSG 0-1 pic.twitter.com/2syAIALePJ — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2022

Dès le retour des vestiaires, l’OL se faisait une belle frayeur, mais Lukeba stoppait une frappe de Messi sur sa ligne (47e). Après la sortie sur blessure de Verratti (64e), Paris était tout proche du break, sauf que Lopes réalisait trois exploits face à Neymar (72e) et Messi (78e, 91e). En fin de match, Lyon faisait son maximum pour recoller au score, sans réussite (0-1).



Toujours invaincu cette saison, le PSG reprend seul la tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur l’OM, freiné contre Rennes un peu plus tôt dans la journée. De son côté, l’OL de Peter Bosz enchaîne une troisième défaite de rang en championnat pour se retrouver à la sixième place, à six longueurs du podium.