L1 : Memphis en feu, l'OL cartonne d'entrée

Dans : Ligue 1.

Lyon bat Dijon 4-1

Buts pour Lyon : Depay (39e sp, 45e et 65e sp), Lautoa (45e csc)

But pour Dijon : Scheidler (14e)

Pour son premier match de la saison, l’Olympique Lyonnais a déroulé face à Dijon, s’imposant 4-1 avec notamment un triplé de Memphis Depay.

Malgré l’ouverture du score des visiteurs à la surprise générale sur une frappe en deux temps de Scheidler (0-1, 14e), l’OL n’a quasiment jamais douté. Rapidement, tout s’est déroulé devant la surface dijonnaise, et le forcing a fini par payer avec un intenable Memphis Depay. Le Néerlandais a transformé impeccablement deux pénaltys logiques, avant de réaliser un petit numéro dans la surface pour permettre à son équipe de décoller au score, et s’imposer finalement 4-1. Une belle victoire pour débuter la saison et qui démontre que Lyon n’a pas baissé de pied après sa belle aventure européenne.