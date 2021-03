L1 : Mbappé, Marcelo, Garcia… Les Tops et les Flops de OL-PSG

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a écrasé l’Olympique Lyonnais dans le choc de la 30e journée de Ligue 1 (4-2). Si Kylian Mbappé a brillé, cela n’a pas vraiment été le cas de plusieurs Gones... Voici les Tops et les Flops de ce OL-PSG !



Les Tops :

Kylian Mbappé - Le Champion du Monde aime affronter l’OL. Après un quadruplé fantastique en championnat en 2018, un triplé en Coupe de France en 2020, Mbappé marque un doublé contre Lyon pour dépasser la barre des 100 buts en L1 avec le PSG. Aussi à l’origine du deuxième but de Danilo, l'international français a été partout, avant d'être remplacé par le revenant Neymar à la 70e (à cause d'une petite blessure au pied ?). Ce retour au top de Mbappé est une bonne nouvelle pour les Bleus, qui vont l'accueillir dès lundi, mais aussi et surtout pour le PSG, qui pourra compter sur sa star pour le sprint final, que ce soit en L1 ou en Ligue des Champions.

Critiqué comme personne en début de saison, il explose maintenant tous ses ennemis. Mbappé sait comment faire taire les critiques 🔥 #OLPSG pic.twitter.com/oC8Ozc6j1h — Twittos SG (@TwittosSG) March 21, 2021

Mauricio Pochettino - Au Groupama Stadium, l’entraîneur argentin a mangé Rudi Garcia tactiquement. Attendu dans les grands matchs du PSG depuis son arrivée en début d'année, Pochettino a une nouvelle fois répondu présent contre l’OL. Quelques semaines après sa démonstration tactique face au Barça en C1, l’ancien manager de Tottenham a réussi son coup avec un 4-2-3-1 efficace. Alors que le PSG est de nouveau leader de la L1, tout en visant la Champions, Pochettino a déjà fait oublier Tuchel.

Keylor Navas - Le gardien parisien ne sort plus de la case des Tops. Impérial depuis plusieurs semaines, l’ancien portier du Real Madrid a encore répondu présent contre Lyon. Même s’il a fini par encaisser deux pions, Navas a réalisé cinq arrêts décisifs, et notamment sur une frappe de Toko Ekambi (51e) juste avant le quatrième but du PSG. Lors de la remontée de Lyon en fin de match, Navas a continué de préserver sa cage tout en rassurant son équipe. Avec l'international costaricien sur sa ligne, Paris peut dormir tranquille en vue du sprint final.

On va se répéter encore : Navas est le meilleur gardien du monde pic.twitter.com/Iz46KZOdOB — 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗘 🇧🇷 (@neymartisteee) March 21, 2021

Les Flops :

La charnière centrale de l’OL - Face au PSG, Marcelo et Jason Denayer ont pris l’eau... Sur le premier but, le Brésilien s’est fait enrhumer par Mbappé. Sur la deuxième réalisation de Danilo, c’est le Belge qui s’est fait manger dans les airs par Marquinhos. Et pour couronner le tout, Marcelo s'est fait fait prendre de vitesse par Mbappé sur le quatrième but… Loin du compte dans leur surface, Marcelo et Denayer n’ont pas apporté un danger de l’autre côté du terrain sur les coups de pied arrêtés offensifs. Un match complètement raté pour eux !

Exceptionnel Mbappe... Marcelo est un père de famille déjà en difficulté. #OLPSG — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 21, 2021

Rudi Garcia - Si Pochettino a eu tout juste lors de ce OL-PSG, Rudi Garcia, lui, a eu tout faux. Alors que son équipe manque cruellement de constance en 2021, l’entraîneur n’arrive pas à trouver la bonne formule. Si ces tâtonnements passent contre certaines équipes de L1, face au PSG, tout ça ne pardonne pas. Et le match catastrophique de Mattia De Sciglio, titulaire à la place de Leo Dubois au poste de latéral droit, a enfoncé l’ancien coach de l’OM. Pas vraiment bon signe pour Lyon, qui ne semble plus trop en mesure de lutter avec Paris et Lille dans la course au titre.

Garcia va quand même pas encore réussir l’exploit de pas faire podium avec un match par semaine ? avec un PSG qui a changé de coach et commencer sa saison fin février ? Avec un Lille poussif en 2021 ? Et Monaco qui a mis 2 mois à prendre forme avec un nouveau coach ? — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) March 21, 2021

Le milieu de terrain de l’OL - Lors de la victoire de l’OL au match aller au Parc des Princes, le milieu de terrain lyonnais avait été la force des Gones. Mais en l’absence d’Aouar, blessé, Thiago Mendes et Paqueta n’ont pas eu la même influence à domicile. Accompagnés par Caqueret, les Brésiliens ont été complètement à côté de la plaque en se faisant prendre à la gorge par le trio parisien Verratti - Gueye - Danilo. Sans ce bonus dans l’entrejeu, Lyon a bien du mal à exister aux gros bras européens...